Москва, , 17:56 — REGNUM Комитет Госдумы по собственности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о возможности строить приюты для бездомных животных на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во многих регионах по-прежнему наблюдается нехватка приютов для животных, несмотря на действующие положения закона об ответственном обращении. Законом допускается деятельность частных приютов для животных, владельцами которых могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица. Возможность заключения соглашений о государственно‑ и муниципально-частном партнерстве о строительстве и последующей передаче в собственность приюта предпринимателю законом не предусмотрена. Если предлагаемые изменения буду приняты, часть финансовой нагрузки на региональные бюджеты будет снята, что особенно актуально в сложившейся экономической обстановке», — пояснил отметил глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Много вопросов, связанных с правовым регулированием ответственного обращения с животными на уровне субъектов РФ, еще предстоит решить, отметил парламентарий.

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