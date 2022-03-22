Брюссель, , 18:56 — REGNUM Евросоюз сожалеет из-за отказа Приштины организовать на территории сепаратистского Косово участие граждан сербской национальности в выборах в парламент и президентских выборах в Сербии 3 апреля. Об этом заявил 22 марта в Брюсселе пресс-секретарь ЕС Петер Стано.

Петер Стано Ec.europa.eu

«Мы уважаем конструктивный подход Сербии в поисках решения и сожалеем, что договоренность так и не была достигнута после того, как Приштина отвергла конструктивное предложение стран «пятерки» (США, Великобритания, Германия, Италия и Франция — ИА REGNUM)», — процитировал телеканал РТС слова Стано.

Пресс-секретарь ЕС подчеркнул, что такое решение Приштины» не соответствует обязательствам, которое сепаратистское руководство взяло на себя в процессе приближения к ЕС, а также принципам защиты прав граждан, включая права меньшинств».

Стано добавил, что Евросоюз посредничал в переговорах на высшем уровне, целью которых был поиск практичных решений по аналогии с практикой организации голосования на предыдущих выборах, но эти усилия провалились.

«Мы ожидаем, что Сербия и Косово воздержатся от шагов, которые привели бы к росту напряженности, что они будут действовать ответственно и продолжать переговоры в рамках диалога о «нормализации отношений» при посредничестве ЕС», — отметил Стано.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти требовал от Белграда признать независимость сепаратистского образования для того, чтобы Приштина разрешила проведение голосования на выборах 3 апреля на территории края.