Москва, , 18:02 — REGNUM Повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносных причальных устройств морского терминала выявлено в ходе проверки Каспийским Трубопроводным Консорциумом, сообщили 22 марта в пресс-службе компании.

Нефть Greenday.ie

Обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ) проводится по завершении периода неблагоприятных погодных условий и связанных с этим экстремальных нагрузок при осуществлении погрузочных операций.

«По итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3, — говорится в сообщении. — В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта».

Компания отмечает, что планируется проведение дополнительных обследований оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которых будет принято решение о необходимости проведения планово-предупредительных ремонтов.

Добавим, что КТК является одним из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяжённость трубопровода Тенгиз — Новороссийск — 1 511 км.

В систему КТК поступает нефть в основном с обширных месторождений Западного Казахстана, а также сырьё российских производителей. Более двух третей всей экспортной нефти Казахстана и сырьё с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии, транспортируются по этому маршруту.

На Морском терминале компании есть три ВПУ, позволяющие безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами компании являются ПАО «Транснефть», «КТК Компани», «КазМунайГаз», Kazakhstan Pipeline Ventures LLC, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, LUKARCO B.V., Mobil Caspian Pipeline Company, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited, BG Overseas Holdings Limited, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. и Oryx Caspian Pipeline LLC. России в лице «Транснефти» принадлежит только 31% активов, Казахстану — 20,75%.

Стоит также отметить, что 20 марта были зафиксированы аномальным штормом более пяти баллов и сильным ветром.

Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год. В случае, если окажется, что два ВПУ вышли из строя и их ремонт займет много времени, возможно, не один месяц, может произойти серьёзный сбой в отгрузке нефти потребителям — в Италии, США, Китаю, Турции, Франции, Испании.

В итоге, отмечают специалисты, может быть нарушен энергетический баланс всего мира, объём прокачки упадёт примерно в пять раз, и альтернативными маршрутами (типа Баку — Джейхан) заместить эти выпадающие объёмы быстро невозможно. В компании также указывают, что ещё месяц назад был направлен заказ иностранным поставщикам на комплектующее расходное оборудование, но он не был получен.