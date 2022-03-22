Москва, 22 марта 2022, 17:54 — REGNUM Во вторник, 22 марта глава партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев представил в Госдуме пять шагов по поддержке предпринимателей в условиях экономической войны. Меры правительства он считает недостаточными.
По мнению лидера Новых людей, основой экономики нового времени может стать только широкая свобода предпринимательства, о чем ранее заявил президент Владимир Путин.
Двумя неделями ранее партия «Новые люди» направила в правительство 70 предложений по поддержке предпринимательства. Но далеко не все было реализовано. Вместо этого начались попытки ужесточения проверочных процедур.
Парламентарий считает, что меры по поддержке экономики нужно принимать незамедлительно, и озвучил пять ключевых предложений.
Во-первых, предусмотреть для бизнеса свободное использование в течение трех лет всех форм налогообложения: упрощенная система налогообложения с 6% или 15% ставкой либо основной налоговый режим — на выбор. Без ограничений по видам деятельности, размеру выручки и количеству работников.
Во-вторых, снизить с 30% до 6% страховые взносы с заработной платы, которые компании платят своим сотрудникам. Для всех видов бизнеса, во всех отраслях объединить социальные взносы в единый налог и установить его на уровне 6% без возможности повышения сроком на 10 лет.
В-третьих, отменить авансирование всех налоговых платежей для бизнеса. Дать предпринимателям возможность уплачивать все налоги, включая НДС, один раз, по итогам прошедшего года.
В-четвертых, отменить для бизнеса авансирование коммунальных платежей. Платить только по факту использования.
В-пятых, полностью запретить штрафы и проверки, кроме случаев причиненного, доказанного вреда жизни и здоровью. Пересмотреть действующую систему поощрения сотрудников контрольно-надзорных ведомств: премировать сотрудников за снижение числа происшествий и их отсутствие, а также за проведённые бесплатные качественные обучения сотрудников предприятий.
Все озвученные сегодня инициативы партия незамедлительно направит в правительство для включения в следующий пакет антикризисных мер.