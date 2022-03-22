Москва, 22 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Во вторник, 22 марта глава партии «Новые люди», депутат Госдумы Алексей Нечаев представил в Госдуме пять шагов по поддержке предпринимателей в условиях экономической войны. Меры правительства он считает недостаточными.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«С точки зрения мирного времени правительство делает многое, но в новых военных условиях это практически ничто. Половина наших золотовалютных резервов утеряна, возможно, навсегда. Пора уже проснуться, начать жить и работать в обнуленном мире, — заявил Алексей Нечаев, — На этой неделе мы все ждали третий пакет мер поддержки экономики — не дождались. Правительство медлит. В данных обстоятельствах мы не можем себе этого позволить».

По мнению лидера Новых людей, основой экономики нового времени может стать только широкая свобода предпринимательства, о чем ранее заявил президент Владимир Путин.

«Курс партии совпадает с президентским. Наша программа — новый НЭП, программа развертывания экономической и культурной экспансии общества, создания и завоевания новых рынков внутри страны», — подчеркнул Алексей Нечаев.

Двумя неделями ранее партия «Новые люди» направила в правительство 70 предложений по поддержке предпринимательства. Но далеко не все было реализовано. Вместо этого начались попытки ужесточения проверочных процедур.

«ФАС и прокуратура трясут производителей сахара, яиц и других товаров, проверяя «законность» повышения цен. Такая «свобода» в кавычках предпринимательства приведет к тому, что летом у правительства не останется ни сахара, ни яиц», — подчеркнул лидер «Новых людей».

Парламентарий считает, что меры по поддержке экономики нужно принимать незамедлительно, и озвучил пять ключевых предложений.

Во-первых, предусмотреть для бизнеса свободное использование в течение трех лет всех форм налогообложения: упрощенная система налогообложения с 6% или 15% ставкой либо основной налоговый режим — на выбор. Без ограничений по видам деятельности, размеру выручки и количеству работников.

Во-вторых, снизить с 30% до 6% страховые взносы с заработной платы, которые компании платят своим сотрудникам. Для всех видов бизнеса, во всех отраслях объединить социальные взносы в единый налог и установить его на уровне 6% без возможности повышения сроком на 10 лет.

«Необходимо вернуть людей в реальный сектор экономики, чтобы те не уходили в курьеры. Помните рекламу, что «заказ вам доставит инженер или ученый»?», — пояснил Алексей Нечаев.

В-третьих, отменить авансирование всех налоговых платежей для бизнеса. Дать предпринимателям возможность уплачивать все налоги, включая НДС, один раз, по итогам прошедшего года.

В-четвертых, отменить для бизнеса авансирование коммунальных платежей. Платить только по факту использования.

В-пятых, полностью запретить штрафы и проверки, кроме случаев причиненного, доказанного вреда жизни и здоровью. Пересмотреть действующую систему поощрения сотрудников контрольно-надзорных ведомств: премировать сотрудников за снижение числа происшествий и их отсутствие, а также за проведённые бесплатные качественные обучения сотрудников предприятий.

«Сейчас настал момент оживить национальную экономику, раздав деньги крупным и средним производителям. Дать им оживить рынок, создать рабочие места, — уверен Алексей Нечаев, — Уходят с рынка крупные пищевые иностранные компании, производители бытовой химии и одежды. Наши компании могут эти ниши занять. Но им нужны деньги, сначала на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат сотрудникам, затем на новое оборудование и рекламу».

Все озвученные сегодня инициативы партия незамедлительно направит в правительство для включения в следующий пакет антикризисных мер.