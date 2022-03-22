Нижний Новгород, 22 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. По факту смертельного травмирования женщины на железной дороге в Нижегородской области начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Грузовой поезд

По предварительным данным, 21 марта вечером на участке перегона Киселиха — Толоконцево женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте, была смертельно травмирована грузовым поездом 2959.

Для предотвращения столкновения машинист поезда применил экстренное торможение и использовал сигнал большой громкости, однако травмирования избежать не удалось.

По результатам проверки будет принято процессуалное решение и дана оценка действиям ответственных лиц.

ИА REGNUM напоминает, в феврале текущего года на 510 км станции Семенов пассажирским поездом №110 была смертельно травмирована женщина. По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, поезд следовал по маршруту Москва — Новый Уренгой. Задержка в пути составила 1 час 40 минут.

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