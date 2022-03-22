Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Одним из последствий военного конфликта на территории Украины стал стремительный рост цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире, заявил 22 марта генсек ООН Антониу Гутерреш.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его утверждению, это может привести к глобальному кризису и дефициту продовольствия, а затем к голоду.

«На стол положено достаточно для прекращения боевых действий и для того чтобы сейчас же приступить к серьезным переговорам», — сказал Гутерреш журналистам.

Напомним, с 24 февраля Россия, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.