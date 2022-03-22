Ярославль, , 17:50 — REGNUM Суд в Ярославле не стал арестовывать предпринимателя Максима Каткова, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при ремонтных работах, повлекших смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Обвиняемый в суде Пресс-служба Ярославского областного суда

Как ранее сообщало ИА REGNUM при ремонтных работах в нежилом доме на улице Андропова в Ярославле произошло обрушение перекрытий, один рабочий погиб, трое госпитализированы. Работы в здании, которое является объектом культурного наследия муниципального значения и построено в 1873 году, вел 42-летний индивидуальный предприниматель Максим Катков.

«Обвиняемому, являющемуся индивидуальным предпринимателем, на праве собственности принадлежало данное здание, предназначенное для ведения коммерческой и иной деятельности. Он допустил к выполнению строительно-ремонтных работ по укреплению фундамента здания работников, не имеющих соответствующей квалификации, не обеспечив их средствами индивидуальной защиты. При выемке грунта по периметру фундамента из подвального помещения здания произошло обрушение стены и части цокольных перекрытий, в результате которого один рабочий погиб», — сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

20 марта предприниматель был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следствие ходатайствовало о мере пресечения для подозреваемого в виде домашнего ареста. Суд данное ходатайство не удовлетворил, выбрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

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