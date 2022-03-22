Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Аукцион Christie's выставит на торги портрет американской актрисы Мэрилин Монро в исполнении художника Энди Уорхола, сообщает 22 марта Reuters.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке «Я, Энди Уорхол». Москва

Картина Shot Sage Blue Marilyn будет выставлена в мае за $200 млн и возможно станет самым дорогим произведением искусства XX века, проданным на торгах.

Работа Уорхола датируется 1964 годом и относится к серии из четырех портретов актрисы. На каждом холсте Монро изображена в разных тонах.

Картина была передана на аукцион представителями благотворительного фонда Томаса и Дорис Амманн в Цюрихе, который занимается помощью детям. Все средства от продажи будут переданы в пользу фонда.