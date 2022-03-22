Нижний Новгород, , 17:46 — REGNUM Министерство транспорта Нижегородской области рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 22 марта.

Нижегородский трамвай Павел Падалкин

В региональном минтрансе намерение поднять тарифы объясняют просьбой местных перевозчиков актуализировать цены на проезд в Нижнем Новгороде, поскольку они не менялись с 2017 года.

Отмечается, что сейчас стоимость проезда в общественном транспорте в столице Приволжья колеблется от 26 до 30 рублей — в зависимости от маршрута.

При этом занимающиеся перевозкой пассажиров транспортные предприятия областного центра ссылаются на то, что за последние пять лет бензин и дизтопливо выросли в цене на 30% — 60%, а электроэнергия — на 20%.

Также они жалуются на то, что амортизация общественного транспорта тоже стала обходиться дороже из-за роста цен на запчасти.

В министерстве транспорта Нижегородской области напомнили, что в 2021 году стоимость проезда в общественном транспорте была увеличена в Арзамасе, Ветлуге, Выксе, Дзержинске, Кстове, Павлове и Шахунье.