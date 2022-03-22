Новочеркасск, Ростовская область, 22 марта, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Ростовской области днём 22 марта вспыхнул природных пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

(сс) BLMOregon Горит трава

Возгорание случилось на улице Привольной в посёлке Ключевом (Новочеркасск). Сухая растительность загорелась на площади 1000 кв. метров.

На месте происшествия работают 23 человека и девять единиц техники. Пожар удалось локализовать.