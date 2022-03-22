Варшава, , 17:44 — REGNUM Более 53% опрошенных поляков считают, что на Украину должна быть направлена «международная стабилизационная» миссия под флагом НАТО, ООН или каким-нибудь другим, 60% считают, что если такая инициатива будет одобрена, Польша должна принять в ней участие. Такие результаты дал социологический опрос, проведённый United Surveys для польских СМИ DGP и радио RMF FM.

ВС Польши в составе НАТО Nato.int

На вопрос о том, должна ли на Украину быть отправлена международная военная стабилизационная миссия под флагом НАТО, ООН или другим, утвердительно ответили 53,2% опрошенных, против выступили 26,1%, а 20,7% затруднились с ответом.

Наибольшее число одобряющих подобную акцию (80%) оказалось среди сторонников правящей партии. Среди оппозиционно настроенного электората инициативу одобрил каждый второй. Среди не определившихся с предложением согласились 46%.

На вопрос, если бы такая миссия проводилась, должны ли в ней участвовать польские солдаты, утвердительно ответили 59,2% опрошенных, 31,8% сказали «нет». 9% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос. Больше всего сторонников таких действий среди избирателей правительственного лагеря — 75%. Среди оппозиционно настроенных и не определившихся избирателей таких 61%. О результатах опроса сообщает «Польское радио».

С инициативой о введении на Украину военной миссии под международным флагом выступил на прошлой неделе председатель правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС), вице-премьер Ярослав Качиньский. В ответ на это постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что американские войска не будут участвовать в такой миссии, но если какая-нибудь страна по собственной инициативе введёт войска на Украину, США не будут возражать.