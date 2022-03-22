Майами-Бич, США, 22 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения объявлен властями Майами-Бич, Флорида, из-за вспышки преступлений с применением огнестрельного оружия. Об этом 22 марта сообщает Reuters.

Tony Webster Полицейский с пистолетом в США

В прошедшие выходные в городе пять человек были госпитализированы в результате двух отдельных перестрелок.

Комендантский час будет действовать с полуночи до 6 утра в течение пяти дней. Всех находящихся после наступления темноты на улице полиция будет просить уйти домой.

По словам начальника полиции Ричарда Клементса, за последние три дня полиция задействовала 371 полицейского и конфисковала 37 единиц оружия.