Калуга, , 17:48 — REGNUM В Калуге правоохранительными органам задержан 47-летний смотритель частного мини-музея Великой Отечественной войны за развратные действия по отношению к трём школьникам. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению подробных обстоятельств. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

«В СМИ появилась информация о преступлении в отношении несовершеннолетних детей в Калуге. Аппарат уполномоченного выходит на родителей, определяем нужна ли юрпомощь семьям и поддержка психолога для родителей и детей. виновный должен понести наказание. Лицо, совершившее данное преступление установлено, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала журналистам Ирина Агеева.

Как выяснилось, смотритель пустил детей в музей для осмотра эксплозии, а сам выпивал с двумя своими знакомыми. Пока школьники рассматривали экспонаты, мужчина стал приставать к детям. Ранее задержанный мужчина уже был судим за педофилию.

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