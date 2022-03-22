Бухарест, , 17:40 — REGNUM Командование военно-морских сил (ВМС) Румынии отправило тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» для борьбы с угрозой, которую создают украинские морские мины в территориальных водах страны, сообщает 22 марта минобороны Румынии.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

«Командование румынских военно-морских сил приказало срочно усилить наблюдение за румынским морским пространством. Для этого тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» покинул военный порт Констанца 21 марта, начав выполнение задачи в морских районах румынских территориальных вод», — указано в сообщении на официальном сайте румынского военного ведомства.

Кроме того, Морское гидрографическое управление Румынии с просит проинформировать всех судоводителей о возможной минной опасности. Опубликован номер телефона, по которому гражданские моряки могут передать информацию о замеченных минах.

Напомним, по данным ФСБ России, ВМС Украины в конце февраля 2022 года установили более 400 морских мин возле портов Одессы, Черноморска и Южного. Из-за морских течений в этих районах минная опасность может распространиться на иные акватории, вплоть до пролива Босфор.

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