Бишкек, , 17:36 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии рассмотрел дело о незаконном митинге в поддержку Украины, прошедшем 17 марта возле здания посольства России. Об этом сообщили в судебном органе сегодня, 22 марта.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Читайте также: В Киргизии задержали участников незаконного митинга у посольства России

Первоначально участникам были предъявлены обвинения по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение правоохранительным органам».

Суд оправдал их по первому пункту обвинения, а по второму признал виновными и приговорил каждого из них к выплате штрафа в размере 3 000 сомов (2 900 рублей по текущему курсу) в пользу государства.

Читайте также: В Киргизии суд запретил митинговать возле посольства России