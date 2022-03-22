Техас, США, , 17:28 — REGNUM Жителей южного Техаса предупредили об угрозе торнадо и сильных гроз через день после того, как в центральной части штата смерчи разрушили дома, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает 22 марта Reuters.

Торнадо skeeze

Ожидается, что новые смерчи пройдут через Техас, Луизиану, Миссисипи и долину Теннесси, принеся с собой 8−13 сантиметров осадков и ветер скоростью до 45 миль в час. Согласно данным национальной службы погоды, в зоне риска находятся около пяти миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за торнадо в Техасе были разрушены школа и приют для животных.