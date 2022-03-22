Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский хлебокомбинат имени С.М. Кирова и другие предприятия смогут обеспечить Петербург мукой в период высокого спроса. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе правительства города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мука

В мощности мукомольного завода убедился губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города проверяет работу важнейших предприятий для принятия мер в случае невозможности выполнения плановых показателей.

«Мы убедились, что всё необходимое для производства муки в городе есть. В случае необходимости комбинат может увеличить поставки муки не только для Петербурга, но и Ленинградской области. Все зерно поступает из российских регионов», — сообщил губернатор.

Потребность в муке смогут удовлетворить и городской «Продовольственный фонд» совместно с Петербургским мельничным комбинатом. Благодаря этим предприятиям город сможет обеспечить себя мукой, а также поставлять её в другие регионы.