Москва, , 17:26 — REGNUM Партия «Единая Россия» передаст на экспертизу школьные учебники с освобожденных территорий Украины. Их детально изучат историки, лингвисты, психологи, чтобы проверить достоверность изложения исторических, географических фактов, касающихся России и Украины, а также дать заключения по каждому направлению учебной программы

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Книги, найденные добровольцами сводного отряда волонтеров в одной из школ Херсона, руководитель «Молодежки ОНФ», координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич передал председателю комитета по просвещению Госдумы Ольге Казаковой.

Это учебные и методические пособия для учителей, а также учебники для средней и старшей школы по истории, литературе, географии, красочные пособия для начальных классов по евроинтеграции и многое другое. В них почти везде Россия выступает как агрессор, рассказывается о неэффективности российской власти.

«Группа экстремистов в виде бандеровцев представлена в этих учебниках как освободители. Люди, которые без Родины, без флага, за мешок картошки продавали свою страну. При помощи этой литературы формируют украинских воинов. И таким образом маленькая группа никчемных негодяев превратилась в нацбатальоны, которые собрались в населенных пунктах и терроризируют население. В этих учебниках нет подвигов украинцев, которые выбивали фашистов из Киева, участвовали в битве за Днепропетровск. Зато есть Бандера», — отметил Игорь Кастюкевич.

В свою очередь, Ольга Казакова отметила — необходимо понять, что и как вкладывали в головы детям — через какие задачи, картинки, вопросы, заголовки.

«Предстоит серьезная и долгая работа, для которой мы привлечем научно-исследовательские институты. По сути, у детей забрали наше общее прошлое, попытались вырвать его из памяти, дать новую «прошивку». Необходимо сделать все, чтобы вернуть братскому народу понимание, что мы один сильный и великий народ», — подчеркнула Ольга Казакова.

Данные экземпляры — лишь первая партия изданий. Планируется получить всю линейку учебной литературы для всех школьных возрастов, чтобы дать правовую оценку и специальные заключения по каждому направлению учебной программы. Только после этого станет понятным, насколько глубоко проникла прозападная и американская пропаганда в сознание украинских школьников и каким образом шло формирование образа России, как «основного врага» братского народа Украины, отметили парламентарии.

Далее российским педагогам и ученым предстоит разработать адаптивные образовательные программы для школьников ЛДНР и освобожденных территорий, чтобы восстановить историческую справедливость и достоверность фактов.