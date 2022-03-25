Москва, , 20:32 — REGNUM Онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» вновь блокирует материалы в официальном сообществе ИА REGNUM. Представители платформы удалили заявление министра внутренних дел республики Сербия Александара Вулина о том, что его страна никогда не присоединится к антироссийской истерии.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Удаление публикаций представители сервиса пытаются объяснить нарушениями правил сообщества или ошибочной блокировкой.

Как ранее сообщалось, онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» регулярно удаляет материалы в официальном канале агентства. Так, в сервисе были заблокированы несколько новостей с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Сербии: Белград никогда не присоединится к антироссийской истерии