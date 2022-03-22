Белград, , 19:20 — REGNUM Сербия никогда не будет участвовать в антирусской истерике. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 22 марта во время встречи с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

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Вулин напомнил, что Сербия во главе с её президентом Александром Вучичем осталась единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям.

По словам министра, Сербия никогда не будет участвовать в антирусской истерике, под влиянием которой у граждан России отнимают имущество, запрещают российские СМИ, выгоняют детей из школ, а имена русских писателей и ученых вычеркивают из учебников.

«Цивилизация, которая вычеркнула бы русских писателей, ученых, тех, кто сражался за свободу, цивилизация, которая отказалась бы от всего, что русский народ подарил миру, стала бы весьма бедной цивилизацией. Те, кто хочет вычеркнуть Достоевского, никогда не читал, что мир не стоит одной слезинки ребенка, поэтому они и могут призывать к убийству русских детей», — говорится в сообщении, которое по итогам встречи опубликовал кабинет министра Вулина.

Министр добавил, что Сербия является самостоятельным государством, которое само выбирает друзей.

Напомним, что 4 марта в Сербии прошел массовый митинг в поддержку русского народа.