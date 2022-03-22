София, 22 марта 2022, 17:23 — REGNUM Представители Ассоциации промышленного птицеводства (АПП) Болгарии объявили о намерении провести общенациональную забастовку протеста в том случае, если болгарское правительство не рассмотрит вопрос о выделении указанной сельскохозяйственной отрасли дополнительных бюджетных средств. Об этом 22 марта сообщает БНР.
По предварительным данным, птицеводы потребовали предоставить соответствующим средним и мелким предприятиям в общей сложности 100 млн левов ($56 млн). Как отметили в руководстве АПП, только за последний год из-за инфляционных процессов и карантинных ограничений отрасль потеряла до $45 млн.
«Государство не поддерживает наш сектор с 2020 года, и мы считаем подобное отношение к себе дискриминационным», — резюмировал глава ассоциации Даниель Божанов.
Напомним, ранее поддержка сельского хозяйства являлась одним из основных пунктов действующего болгарского правительства во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
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