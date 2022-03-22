Белгород, 22 марта 2022, 17:30 — REGNUM Кнопки тревожной сигнализации автомобилей скорой медицинской помощи подключили к программно-аппаратному комплексу Росгвардии в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства региона.
В 2022 году зафиксировано уже три случая нападения на врачей скорой помощи с использованием травматического оружия. Кроме того, один раз на медиков на вызове напал человек в состоянии алкогольного опьянения, ещё одну бригаду закрыли в доме. Теперь в случае угрозы жизни и здоровью медики смогут вызвать группу задержания вневедомственной охраны — автомобили оснастили специальными кнопками.
Разработкой программного обеспечения занимался Белгородский информационный фонд, организация подведомственная министерству цифрового развития области.