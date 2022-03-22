Белгород, 22 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Кнопки тревожной сигнализации автомобилей скорой медицинской помощи подключили к программно-аппаратному комплексу Росгвардии в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Росгвардия

В 2022 году зафиксировано уже три случая нападения на врачей скорой помощи с использованием травматического оружия. Кроме того, один раз на медиков на вызове напал человек в состоянии алкогольного опьянения, ещё одну бригаду закрыли в доме. Теперь в случае угрозы жизни и здоровью медики смогут вызвать группу задержания вневедомственной охраны — автомобили оснастили специальными кнопками.

«Проблемы физической безопасности сотрудников — головная боль всех руководителей при всех формах оказания медицинской помощи, как амбулаторной, так и стационарной. Особенно актуально это для скорой помощи. Потому что 70% сотрудников — женщины, которые оказывают помощь вне медицинской организации, они встречаются и с психическими больными, людьми в алкогольном и наркотическом опьянении», — рассказал главный врач станции скорой помощи Белгородской области Алексей Жиров.

Разработкой программного обеспечения занимался Белгородский информационный фонд, организация подведомственная министерству цифрового развития области.