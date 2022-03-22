Светогорск, Ленинградская область, , 17:27 — REGNUM Светогорский ЦБК в Ленинградской области, выпускающую различные виды бумажной продукции, начал выпуск новой офисной ECO-бумаги, сообщили 22 марта в пресс-службе областной администрации. Это должно удовлетворить возникший в последние дни повышенный спрос на такую продукцию, приведший к росту цен.

Бумага и ручка

Известный светогорский бренд SvetoCopy получил приписку «ECO», поскольку новая бумага сделана без использования химикатов для отбеливания, из-за нехватки которых и возник дефицит бумаги.

«Новый продукт компания «Сильвамо Корпорейшн Рус» разработала практически за неделю одновременно с поиском замены импортных химикатов», — отметили в обладминистрации.

В настоящий момент продукция проходит испытания и уже отгружается клиентам для апробации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стоимость офисной бумаги за несколько дней возросла в Санкт-Петербурге как минимум в три раза.

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