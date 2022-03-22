Лондон, , 17:18 — REGNUM Визит премьер-министра Британии Бориса Джонсона на Украину пока не планируется, но возможность такого визита будет рассмотрена после получения официального приглашения в Киев, сообщает 22 марта канцелярия главы правительства.

Борис Джонсон Number 10

«Мы, безусловно, изучим любое приглашение, если оно поступит, но в настоящий момент планов визита туда нет», — заявил журналистам представитель канцелярии, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пока что президент Украины Владимир Зеленский не приглашал Бориса Джонсона, хотя британский премьер-министр почти ежедневно общается с украинским президентом.

«Мы делаем все возможное, чтобы отвечать на любые просьбы и координировать оказание поддержки Украине», — добавил представитель канцелярии главы кабмина.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия отдала нацистам Украины почти все свои ПТУРы — министр Уоллес