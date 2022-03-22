Киев, , 17:18 — REGNUM Жители Киева боятся, что, если российские войска уйдут из Киева, остатки нацистских батальонов устроят «ночь длинных ножей», сообщает 22 марта телеграм-канал Коtsnews.

Бандеровец Цитата из х∕ф «Иди и смотри». Реж. Элем Климов. 1985. СССР

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Отмечается, что адекватные киевляне боятся, что после завершения российской военной спецоперации на Украине не будут установлены нормальные органы власти, «которые на корню избавят нас и родной Город-герой от чумы последних восьми, а то и всех 30 лет».

«Мы боимся, что если русские уйдут отсюда — бандерлоги повылазят обратно из своих закутков и устроят такую «ночь длинных ножей», что никому в мире и не снилось», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что киевляне опасаются неполной зачистки нацистов — «что ваши спецы не отработают по всем логовам, цепочкам связи и снабжения этих террористов».

Подчёркивается, что Киеву необходима новая гражданская администрация — по образцу Херсона или Мелитополя, иначе «жизнь просто вернётся в прежнее русло». «И нас, киевлян, которые верны своей истории, своему городу, и своей совести, попросту утопят в крови», — такой посыл идёт от жителей.

Истинным освобождением они называют создание в городе гражданских администраций — «взамен выродкам, терроризирующим народ уже 30 лет подряд». «Ждём ваших парней на Параде Победы в Киеве 9 мая! Работайте, братья! А мы терпеливо будем ждать вас», — говорится в сообщении.

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