Заводоуковск, Тюменская область, 22 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В тюменском городе Заводоуковске введён в промышленную эксплуатацию новый газопровод. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Газопровод в Заводоуковске

Новый газопровод построен по программе газификации Тюменской области на 2019−2023 годы по соглашению правительства региона с ООО «Газпром межрегионгаз Север». Проложено более 31 км распределительных сетей. На границах земельных участков установили 876 домовых подводов.

«Это одна из лучших региональных практик для страны в целом: частный партнёр самостоятельно строит сети, оформляет их в свою собственность. Он заинтересован в качестве стройки, её скорости, и не заинтересован зарабатывать, применяя ресурсный метод ценообразования», — отметил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области к 2023 году доля газифицированных домов и квартир составит 98%.