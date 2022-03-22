Москва, 22 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Во вторник, 22 марта, столичные активисты «Волонтёрской Роты» привезли в Ростов-на-Дону гуманитарную помощь, собранную москвичами для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

ИА REGNUN Гуманитарная помощь

Благодаря неравнодушным жителям столицы, представители молодёжного крыла ветеранской организации собрали множество предметов первой необходимости, среди которых и медикаменты, детское питание, канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, и многое другое.

«Наш пункт сбора работал в Троицке в течение двух недель, за это время к нам приезжали для передачи груза не только жители Троицкого и Новомосковского административных округов, но также и других округов столицы, что подчеркивает народное понимание о необходимости помощи нашим братьям с Донбасса», — рассказал журналистам исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.