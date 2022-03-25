Москва, , 20:30 — REGNUM Удаление новостей из официального канала ИА REGNUM модераторами платформы «Яндекс.Мессенджер» продолжается. Под блокировку попало заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что беженцев из Украины и республик Донбасса необходимо максимально обезопасить от злоумышленников.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Техподдержка «Яндекс.Мессенджера» утверждает, что новость могли удалить по ошибке.

Напомним, новости в официальном канале агентства в «Яндекс.Мессенджере» уже не раз подвергались блокировке. Так, были удалены материалы с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

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