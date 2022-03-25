Москва, 25 марта, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Удаление новостей из официального канала ИА REGNUM модераторами платформы «Яндекс.Мессенджер» продолжается. Под блокировку попало заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что беженцев из Украины и республик Донбасса необходимо максимально обезопасить от злоумышленников.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Техподдержка «Яндекс.Мессенджера» утверждает, что новость могли удалить по ошибке.

Напомним, новости в официальном канале агентства в «Яндекс.Мессенджере» уже не раз подвергались блокировке. Так, были удалены материалы с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.