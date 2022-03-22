Нью-Йорк, США, 22 марта 2022, 17:11 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P Global полностью приостановило обслуживание попавших под санкции клиентов из России и Белоруссии, сообщает 22 марта Reuters.
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Согласно заявлению агентства, S&P Global приостанавливает обслуживание всех продуктов и услуг для попавших по западные санкции клиентов, включая предоставление доступа к данным, приложениям, а также любую поддержку или консультирование.
Решению S&P предшествовал запрет со стороны Евросоюза на предоставление кредитных рейтингов всем компаниям, организациям и органам, учрежденным в России, о котором было объявлено 15 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта агентство S&P объявило, что приостанавливает в России коммерческую деятельность.