Нью-Йорк, США, , 17:11 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P Global полностью приостановило обслуживание попавших под санкции клиентов из России и Белоруссии, сообщает 22 марта Reuters.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

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Согласно заявлению агентства, S&P Global приостанавливает обслуживание всех продуктов и услуг для попавших по западные санкции клиентов, включая предоставление доступа к данным, приложениям, а также любую поддержку или консультирование.

Решению S&P предшествовал запрет со стороны Евросоюза на предоставление кредитных рейтингов всем компаниям, организациям и органам, учрежденным в России, о котором было объявлено 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта агентство S&P объявило, что приостанавливает в России коммерческую деятельность.