Кострома, 22 марта, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Предприятие «Костромакабель» планирует нанять новых сотрудников и в два раза нарастить объёмы выпуска продукции в 2022 году. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Https://adm44.ru Костромакабель

Завод занимается производством оптоволоконного кабеля различных видов и серверных шкафов. Они необходимы для подведения интернета к городам и селам, локальных сетей и центров для размещения серверного оборудования.

До последнего времени 90% кабельной продукции в Россию проступало из-за границы. Сейчас операторы потеряли производственные цепочки и начинают закупать отечественную продукцию.

По информации учредителя «Костромакабеля» Андрея Зуева предприятие работает «круглые сутки», чтобы удовлетворить возросший спрос. В 2022 году завод намерен выпустить 30 тысяч километров кабеля — в два раза больше, чем в 2021 году.

Для этого руководству понадобиться нанять около 100 сотрудников и оборудовать дополнительную производственную площадку в Костроме. Власти обещают компании помощь с участием в федеральных и региональных программах поддержки бизнеса.

Отметим, что санкции имеют и негативные последствия для костромских производств. Так, из-за приостановки деятельности компаний IKEA (Швеция) и Zara (Испания) в России Большая костромская льняная мануфактура была вынуждена по домам треть сотрудников. Старейшее текстильное предприятие региона ищет новые рынки сбыта и надеется не допустить сокращений.