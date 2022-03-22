Брянск, 22 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Капитальный ремонт парка «Юность» проведут в 2022 году в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе городской администрации.

Алексей Лазарев В парке

На благоустройство общественного места направлено 101,9 млн руб. По итогам торгов ремонтом займётся компания «КБК Строй», которая в 2021 году обновила Пролетарский сквер в Бежицком районе.

Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому проекту с 2017 года в Брянске благоустроили Пушкинский, Майский парки, а также парк железнодорожников. Из бюджетов всех уровней на их ремонт потратили 157,7 млн рублей.