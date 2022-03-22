Ижевск, , 17:09 — REGNUM В Удмуртии в ходе заседания рабочей группы по реализации проекта «Зеленый код Ижевска» принято решение о создании до конца 2022 года единого реестра зелёных насаждений в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ижевска.

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Общественники предлагают учесть опыт других регионов и создать электронный паспорт зеленой зоны. Документ позволит запустить процесс инвентаризации территорий зеленого фонда города. Инвентаризации будет проводиться посредством современного оборудования, которое позволяет получить достоверные сведения о состоянии зеленых зон в городе, а также спланировать объем работ по озеленению и уходу за культурами. Полученные результаты лягут в основу единого реестра зеленых насаждений.

Рабочей группе были представлены результаты изысканий, которые провели сотрудники Удмуртского госуниверситета в области адаптационных возможностей растений в городских условиях.

Рабочая группа вместе с экологической организацией «Зеленый паровоз» примет участие во втором этапе проекта установки Стелы трудовой доблести в Сквере Победы — он будет включать благоустройство и озеленение территории.

ИА REGNUM напоминает, с 2019 года ведется работа по созданию «Зеленого щита города Ижевска». Мероприятия посвящены сохранению и созданию зеленой лесопарковой зоны вокруг городской территории.