22 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 20:10 — REGNUM Республика Крым в числе других российских регионов помогает эвакуированным жителям Донбасса и Украины. Сегодня в регионе открыто шесть пунктов временного размещения, в них приняли почти 300 человек.

Машины беженцев с Украины, приехавших в Крым Александр Полегенько © ИА REGNUM

Машины заезжают на территорию пункта временного размещения Александр Полегенько © ИА REGNUM

Наклейки служат предупреждением, что в машине находятся дети Александр Полегенько © ИА REGNUM

Многие машины разбиты Александр Полегенько © ИА REGNUM Многие машины разбиты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Один из таких пунктов работает в приграничном с Украиной Джанкое, на базе городской школы №8. В нём побывал фотокорреспондент ИА REGNUM, который увидел, как живут люди, ещё недавно неделями скрывавшиеся в подвалах от взрывов снарядов.

Спальные места разместили в актовом зале школы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Беженцам выдают в том числе постельные принадлежности Александр Полегенько © ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Есть самое необходимое: вода, чай Александр Полегенько © ИА REGNUM

Многие приехали со своими домашними питомцами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вещей с собой у людей немного Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

В пункте временного размещения сегодня находятся 117 человек, в том числе 35 детей, всего же с начала работы через него прошли около 500 человек.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Под спальные комнаты беженцам отдали два спортивных зала, также обустроили две комнаты матери и ребёнка. У людей впервые за несколько недель появилась возможность принять душ, их обеспечили горячим питанием.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Многие приехали с домашними питомцами, которые вместе с людьми переживали и ужасы обстрелов, и эвакуацию.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

К пункту не прекращается поток людей, которые хотят помочь переселенцам — люди несут одежду, обувь, постельное бельё, вещи первой необходимости, привозят продовольствие.

В ПВР регулярно привозят продукты Александр Полегенько © ИА REGNUM Помощь от неравнодушных людей Александр Полегенько © ИА REGNUM

Помощь от неравнодушных людей Александр Полегенько © ИА REGNUM

В библиотеке теперь сортируется и раздаётся одежда Александр Полегенько © ИА REGNUM

Люди помогают не только продуктами, но и вещами Александр Полегенько © ИА REGNUM

Одежда для беженцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сортировка одежды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Одежда для беженцев Александр Полегенько © ИА REGNUM Сортировка одежды Александр Полегенько © ИА REGNUM

Одежда для беженцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Отметим, всего на территории Республики Крым запланировано создание 26 пунктов временного размещения на 2 528 человек.

Для беженцев организовано питание в школьной столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM Для беженцев организовано питание в школьной столовой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая. Питание для беженцев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Компот Александр Полегенько © ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работы детей Джанкойской школы Александр Полегенько © ИА REGNUM Работы детей Джанкойской школы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM