Александр Полегенько,
22 марта 2022, 20:10 — REGNUM Республика Крым в числе других российских регионов помогает эвакуированным жителям Донбасса и Украины. Сегодня в регионе открыто шесть пунктов временного размещения, в них приняли почти 300 человек.
Машины беженцев с Украины, приехавших в Крым
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Машины заезжают на территорию пункта временного размещения
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Наклейки служат предупреждением, что в машине находятся дети
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Многие машины разбиты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Многие машины разбиты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Один из таких пунктов работает в приграничном с Украиной Джанкое, на базе городской школы №8. В нём побывал фотокорреспондент ИА REGNUM, который увидел, как живут люди, ещё недавно неделями скрывавшиеся в подвалах от взрывов снарядов.
Спальные места разместили в актовом зале школы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Беженцам выдают в том числе постельные принадлежности
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Есть самое необходимое: вода, чай
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Многие приехали со своими домашними питомцами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вещей с собой у людей немного
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В пункте временного размещения сегодня находятся 117 человек, в том числе 35 детей, всего же с начала работы через него прошли около 500 человек.
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Под спальные комнаты беженцам отдали два спортивных зала, также обустроили две комнаты матери и ребёнка. У людей впервые за несколько недель появилась возможность принять душ, их обеспечили горячим питанием.
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Многие приехали с домашними питомцами, которые вместе с людьми переживали и ужасы обстрелов, и эвакуацию.
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM
К пункту не прекращается поток людей, которые хотят помочь переселенцам — люди несут одежду, обувь, постельное бельё, вещи первой необходимости, привозят продовольствие.
В ПВР регулярно привозят продукты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Помощь от неравнодушных людей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Помощь от неравнодушных людей
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В библиотеке теперь сортируется и раздаётся одежда
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Люди помогают не только продуктами, но и вещами
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Одежда для беженцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сортировка одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Одежда для беженцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сортировка одежды
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Одежда для беженцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Отметим, всего на территории Республики Крым запланировано создание 26 пунктов временного размещения на 2 528 человек.
Для беженцев организовано питание в школьной столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для беженцев организовано питание в школьной столовой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая. Питание для беженцев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Компот
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работы детей Джанкойской школы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работы детей Джанкойской школы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Столовая для беженцев с Украины
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое
Александр Полегенько © ИА REGNUM