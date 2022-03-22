Москва, , 17:03 — REGNUM Госдума приняла закон, направленный на ускорение ввода в обращение лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод их в оборот, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Таким образом, до конца года зарегистрированные препараты будут разрешены на ввоз и продажу в России в иностранных упаковках с наклеенной сверху этикеткой на русском языке (сейчас разрешена только отечественная упаковка). Это позволит обеспечить бесперебойные поставки лекарств в аптечную сеть», — пояснила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова («Единая Россия»).

Принятый закон также предусматривает, что фармпроизводители и импортеры не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без предварительного уведомления.

«Все принимаемые меры помогут минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение жителей страны, а также качество и своевременность оказания им медицинской помощи», — отметила парламентарий.

На фоне санкций сразу несколько крупных западных фармацевтических компаний уже заявили об остановке инвестиций в российский рынок лекарственных препаратов.

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