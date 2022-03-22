Талица, Свердловская область, , 17:03 — REGNUM В Свердловской области из-за ДТП погиб месячный ребёнок. Об этом сообщает Управление ГИБДД по региону.

ДТП

40.мвд.рф

Авария произошла в Талицком районе около 9:00 по местному времени. По предварительным данным, 38-летняя женщина не справилась с управлением автомобилем «Рено», допустила неуправляемый занос, выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной «Форд» под управлением 48-летней женщины.

Один из автомобилей буквально разорвало пополам, настолько сильным было столкновение. Погибли пассажиры «рено — 42-летняя женщина и месячный мальчик, сын водителя. Не спасло их даже то, что женщина была пристёгнута, а мальчик находился в автолюльке, закреплённой ремнями безопасности.

Водитель и 40-летний пассажир были госпитализированы с серьёзными травмами. Также госпитализировали и водителя «Форда».

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Уже известно, что недостатков в содержании дороги не выявлено.