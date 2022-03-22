Анкара, 22 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Вторая яхта, предположительно принадлежащая попавшему под санкции российскому олигарху Роману Абрамовичу, 22 марта причалила к одному из турецких курортов, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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По утверждениям источников агентства, Абрамович и другие богатые российские граждане планируют инвестировать в Турцию на фоне санкций, действующих в других странах.

Ранее СМИ сообщали, что в Израиль прибыл самолет, предположительно принадлежащий Абрамовичу. При этом власти Израиля заявили, что не намерены предоставлять убежище российским бизнесменам, попавшим под международные санкции.