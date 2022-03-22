Москва, , 16:58 — REGNUM Российская сторона требует, чтобы арестованного в Латвии интернет-блогера Кирилла Фёдорова освободили, говорится в опубликованном 22 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

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Назвав арест Фёдорова очередным грубым попранием основополагающих прав человека в Латвии, российский дипломат указала на то, что Рига снова даёт понять, насколько для неё ничего не значат собственные международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации.

Захарова «Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Фёдорова и прекращения правового беспредела».

Она также призвала журналистское сообщество высказаться на тему неправового ареста в Латвии российского интернет-блогера, который пострадал за высказанные им оценки российской спецоперации на Украине.

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