Ижевск, 22 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя по статье и мошенничестве с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, якобы планируя заключить договор аренды, завладел автомобилем Volkswagen Polo и распорядился им по своему усмотрению. Ущерб организации-арендодателя составил около 600 тыс. рублей.

Тогда же он завладел машиной Hyundai Solaris по аналогичной схеме. Ущерб оценивается в 740 тыс. рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Нижнего Тагила Свердловской области стал жертвой мошенников. В итоге мужчина лишился 2,5 млн рублей. Злоумышленники предлагали мужчине вложил средства в акции компании «Газпром». Сначала уралец инвестировал 12 тысяч рублей. Мошенникам такая сумма показалась незначительной. Они начали убеждать тагильчанина увеличить сумму вложений. Мужчина поддался уговорам злоумышленников и совершил еще несколько переводов.

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