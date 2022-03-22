Женева, Швейцария, , 16:54 — REGNUM Среди 3,5 миллиона беженцев, которые покинули Украину с 24 февраля, может быть до 500 тысяч лиц с психическими расстройствами, заявила 22 марта на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, на данный момент Польша уже приняла более двух млн украинских беженцев.

«По последним данным, 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины. На этой неделе, по данным на 20 марта, по меньшей мере 3,5 миллиона беженцев из Украины пересекли границы соседних стран. Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев. Около двух третей беженцев хотят остаться в Польше, поближе к дому», — сказала Кучи.

Она отметила недостаточную обеспеченность беженцев медицинским обслуживанием, а также заявила, что эти люди проводят по нескольку дней без нормальной пищи и воды, что приводит к обострению имеющихся у них проблем со здоровьем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке прошла акция в поддержку России