Женева, Швейцария, 22 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Среди 3,5 миллиона беженцев, которые покинули Украину с 24 февраля, может быть до 500 тысяч лиц с психическими расстройствами, заявила 22 марта на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По её словам, на данный момент Польша уже приняла более двух млн украинских беженцев.

«По последним данным, 6,5 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины. На этой неделе, по данным на 20 марта, по меньшей мере 3,5 миллиона беженцев из Украины пересекли границы соседних стран. Польша уже приняла более 2 миллионов человек, это около 61% всех беженцев. Около двух третей беженцев хотят остаться в Польше, поближе к дому», — сказала Кучи.

Она отметила недостаточную обеспеченность беженцев медицинским обслуживанием, а также заявила, что эти люди проводят по нескольку дней без нормальной пищи и воды, что приводит к обострению имеющихся у них проблем со здоровьем.