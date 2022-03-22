Токио, 22 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден приглашен с визитом мэрами японских городов Хиросимы и Нагасаки, в прошлом пострадавших от американских ядерных бомб, сообщают 22 марта местные СМИ.

Kantei.go.jp Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в Хиросиме. 6 августа 2021 года

Мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ предложили организовать поездку американского президента в регионы, пострадавшие при атомных бомбардировках Соединенными Штатами в августе 1945 года.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что странам необходимо помнить о последствиях ядерных бомбардировок, чтобы двигаться в сторону ядерного разоружения.

Сообщается, что если визит главы Белого дома состоится, то он может быть приурочен к саммиту лидеров стран QUAD, также объединяющему Индию и Австралию.