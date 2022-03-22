Архангельск, 22 марта 2022, 16:46 — REGNUM В аптеках архангельской региональной сети «Фармация» несколько недель фиксируется повышенный интерес на препараты, назначаемые эндокринологами для регуляции работы функции щитовидной железы, в частности эутирокса. За последний месяц спрос вырос в пять — десять раз, сообщил региональный минздрав.
По информации руководства предприятия, в целом дефицита препаратов не наблюдается — поставки лекарств проходят бесперебойно и в прежнем режиме. Так, в ближайшее время в регион ожидается поставка порядка 18 тысяч упаковок препарата, которые будут распределены в аптеки «Фармации» по всей области.
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Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти взяли на контроль ситуацию с ценами на лекарства.