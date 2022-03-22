Бухарест, , 16:46 — REGNUM Глава сената (верхней палаты) парламента Румынии Флорин Кыцу посетит США с рабочим визитом. Об этом 22 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам аналитиков, указанное мероприятие состоится впервые за последние 10 лет. Согласно официальной информации, в ходе своего пребывания в Вашингтоне и Нью-Йорке Кыцу встретится с американскими конгрессменами, а также высокопоставленными чиновниками Госдепартамента.

Точная повестка поездки румынского гостя в США держится в секрете. Предполагается, что одной из тем соответствующих встреч станет обсуждение возможности введения безвизового режима между Бухарестом и Вашингтоном.

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