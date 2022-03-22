Ижевск, 22 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Министром социальной политики и труда Удмуртии назначена Ольга Лубнина. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба минсоцполитики Удмуртии Министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина

С 2001 года Лубнина работала в администрации главы и правительства региона. В период с 2008 по 2009 год руководила исполкомом регионального отделения «Единой России». С 2015 года она занимала пост первого заместителя главы минсоцполитики, с декабря 2021 года Лубнина возглавила министерство в статусе исполняющей обязанности.

ИА REGNUM напоминает, до декабря прошлого года министром социальной политики и труда региона являлась Татьяна Чуракова. Сейчас она занимает пост вице-премьера и курирует социальные вопросы.

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