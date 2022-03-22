Минск, , 16:45 — REGNUM Председатель Высшего совета партии «Единая Россия», посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов и актив «Молодой Гвардии Единой России» почтили память жертв Хатынской трагедии. 22 марта исполнилось 79 лет, как деревня была уничтожена отрядом фашистских карателей.

Мемориальный комплекс Хатынь Марина Захарова, ИА REGNUM

Борис Грызлов вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, главой Администрации президента Республики Игорем Сергеенко, активистами «Молодой Гвардии Единой России» и представителями Белорусского республиканского союза молодежи принял участие в акции памяти на территории Мемориального комплекса в деревне Хатынь в Республике Беларусь.

«Они сражалась в интересах огромной страны, нашей общей Родины, принимали на себя все удары и достойно отвечали на них. Мы никогда не должны забывать об этом, обязаны хранить в сердцах имена героев и память о тех, кто ценой собственной жизни защитил право будущих поколений на мирное небо над головой», — подчеркнул Борис Грызлов.

Он напомнил, что костяк группировки карателей, которая стерла с лица земли Хатынь, наряду с особым батальоном СС, составляли националисты из Киева и западных областей Украины. Они прошли подготовку в спецшколах на территории Германии, надели нацистскую форму и присягнули на верность Гитлеру. Это были верные последователи идей Бандеры и Шухевича.

Глава российской дипломатической миссии акцентировал внимание на том, что сегодня мы видим последствия политики попустительства Запада — ростки преступной нацистской идеологии вновь взошли на Украине.

«Многие годы так называемый цивилизованный мир молчаливо наблюдал, как под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований», — отметил он.

Борис Грызлов указал, что государственный переворот на Украине в 2014 году и последовавшие за этим действия захватившей власть хунты спровоцировали, по сути, гражданскую войну. Миллионы жителей Украины — в Крыму, на Донбассе — отвергли проект «анти-Россия», который им пытался навязать националистический киевский режим.

«Им не оставили иного выбора — после нацистских погромов, которые прокатились по городам Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, где украинские неонацисты заживо сожгли людей в Доме Профсоюзов, устроив новую Хатынь 21-го века», — сказал Борис Грызлов.

Российский дипломат констатировал, что корни фашизма на Украине проникли достаточно глубоко и их необходимо вырвать. «Сегодня наши Вооруженные Силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию с союзниками из Донецкой и Луганской народных республик. Наша общая цель — защита людей, демилитаризация и денацификация Украины. В 20-м столетии единство наших народов помогло остановить фашистскую заразу. Мы сделаем это и сейчас», — уверен он.

В свою очередь, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов добавил, что Хатынь — это трагедия не только для Белоруссии, но и для всех народов, населявших Советский Союз, плечом к плечу боровшихся с коричневой чумой нацизма.

«79 лет назад из подлой мести нацистами и украинскими коллаборационистами были сожжены и расстреляны 149 ни в чем не повинных людей. Сегодня трагические страницы Хатыни особенно отзываются в наших сердцах. Мы уже видели страшные повторения геноцида русских людей в Одессе и на Донбассе. Наш священный долг — почтить в этот день на белорусской земле память всех безвинных жертв Великой Отечественной войны», — сказал он.