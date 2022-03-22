Хатынь: Борис Грызлов и активисты МГЕР почтили память жертв трагедии
Минск, 22 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия», посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов и актив «Молодой Гвардии Единой России» почтили память жертв Хатынской трагедии. 22 марта исполнилось 79 лет, как деревня была уничтожена отрядом фашистских карателей.
Борис Грызлов вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, главой Администрации президента Республики Игорем Сергеенко, активистами «Молодой Гвардии Единой России» и представителями Белорусского республиканского союза молодежи принял участие в акции памяти на территории Мемориального комплекса в деревне Хатынь в Республике Беларусь.
Он напомнил, что костяк группировки карателей, которая стерла с лица земли Хатынь, наряду с особым батальоном СС, составляли националисты из Киева и западных областей Украины. Они прошли подготовку в спецшколах на территории Германии, надели нацистскую форму и присягнули на верность Гитлеру. Это были верные последователи идей Бандеры и Шухевича.
Глава российской дипломатической миссии акцентировал внимание на том, что сегодня мы видим последствия политики попустительства Запада — ростки преступной нацистской идеологии вновь взошли на Украине.
Борис Грызлов указал, что государственный переворот на Украине в 2014 году и последовавшие за этим действия захватившей власть хунты спровоцировали, по сути, гражданскую войну. Миллионы жителей Украины — в Крыму, на Донбассе — отвергли проект «анти-Россия», который им пытался навязать националистический киевский режим.
Российский дипломат констатировал, что корни фашизма на Украине проникли достаточно глубоко и их необходимо вырвать. «Сегодня наши Вооруженные Силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию с союзниками из Донецкой и Луганской народных республик. Наша общая цель — защита людей, демилитаризация и денацификация Украины. В 20-м столетии единство наших народов помогло остановить фашистскую заразу. Мы сделаем это и сейчас», — уверен он.
В свою очередь, председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов добавил, что Хатынь — это трагедия не только для Белоруссии, но и для всех народов, населявших Советский Союз, плечом к плечу боровшихся с коричневой чумой нацизма.