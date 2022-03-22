Москва, 22 марта 2022, 18:19 — REGNUM В долгосрочной перспективе Евросоюз сможет переориентироваться на других поставщиков нефти взамен России. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
Europa.eu

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Однако на первоначальном этапе проблемы, в том числе рост цен на горючее, практически неизбежны, считает экономист.

«Если они преодолеют все переходные трудности, то специфика нефтяного рынка в том, что он глобален. Один и тот же сорт нефти стоит примерно одинаково. Если такое решение будет принято и реализовано то, когда удастся все трудности преодолеть, думаю речь идет о сроке в один год, может быть несколько лет, тогда в общем то все будут вести бизнес как обычно», — сказал Хестанов.